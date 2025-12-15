Cronaca

Rob Reiner: il regista di “Harry, ti presento Sally” trovato senza vita nella sua residenza a Los Angeles

di Francesca Petrosillo - 15 Dicembre 2025

Il celebre regista Rob Reiner, 78 anni, e la moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati senza vita nella loro residenza di Brentwood, a Los Angeles. Secondo quanto riportato dai media americani, i corpi presentavano ferite da arma da taglio. Le indagini sono in corso da parte della Divisione Omicidi della polizia di Los Angeles; il principale sospettato sarebbe il figlio Nick, 32 anni, che avrebbe dato l’allarme.

Chi era Rob Reiner

Figlio del leggendario Carl Reiner, Rob Reiner è stato una figura centrale del cinema e della televisione americana. Nato nel 1947 a New York, si trasferì adolescente a Los Angeles. Ottenne grande popolarità come attore nella serie Arcibaldo, vincendo due Emmy, per poi affermarsi come regista con This Is Spinal Tap. Il successo mondiale arrivò con Harry, ti presento Sally…, seguito da titoli iconici come Stand by Me, Misery non deve morire, La storia fantastica e Codice d’onore.

Vita privata e carriera

Nel 1989 sposò Michele Singer, attrice e produttrice apparsa anche in alcuni suoi progetti. Nel 1999 Reiner ricevette una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Nel corso della carriera ha diretto grandi star, tra cui Jack Nicholson, Tom Cruise, Demi Moore, Kathy Bates, Morgan Freeman e Jennifer Aniston.

Il cordoglio del mondo dello spettacolo

La notizia ha suscitato profonda commozione. Barack Obama, artisti e leader politici hanno ricordato Reiner come un uomo di grande umanità. Il governatore Gavin Newsom lo ha definito un genio dal cuore grande, mentre il sindaco di Los Angeles Karen Bass e Nancy Pelosi hanno parlato di una perdita devastante per la cultura americana.

Leggi anche: Ucraina: nuova giornata di incontri a Berlino. La svolta si avvicina?