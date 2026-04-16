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Morto Alexander Manninger: l’ex portiere della Juve aveva 48 anni

di Emily Gabrielli - 16 Aprile 2026

L’ex portiere austriaco Alexander Manninger è morto a 48 anni in seguito a un tragico incidente avvenuto questa mattina a Nußdorf, nei pressi di Salisburgo. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’ex calciatore si trovava alla guida del suo minivan quando, attraversando un passaggio a livello, è stato investito da un treno in transito.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’impatto e hanno estratto Manninger dal veicolo. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai paramedici, per lui non c’è stato nulla da fare. L’urto è stato particolarmente violento. Il mezzo è stato trascinato per diversi metri lungo i binari. Fortunatamente, il macchinista e i passeggeri del treno non hanno riportato ferite.

A seguito dell’incidente, la linea ferroviaria locale è stata interrotta in entrambe le direzioni per diverse ore, causando disagi alla circolazione. Anche la Alte Bundesstraße, importante arteria stradale della zona, è stata temporaneamente chiusa tra le località di Nußdorf e Anthering, nella regione del Flachgau, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità.

Morto Alexander Manninger, vita e carriera del portiere tedesco

Nato il 4 giugno 1977 a Salisburgo, Manninger aveva costruito una lunga carriera nel calcio professionistico. Il salto internazionale arrivò molto presto. A soli vent’anni fu ingaggiato dall’Arsenal, con cui conquistò importanti trofei, tra cui la Premier League e la FA Cup. Nel corso degli anni ha vestito le maglie di numerosi club italiani ed europei, tra cui Juventus, con cui vinse lo scudetto nella stagione 2011-2012.

La sua carriera lo ha visto protagonista anche con la Nazionale austriaca, confermandolo come uno dei portieri più esperti della sua generazione. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo del calcio, in particolare tra le squadre in cui ha militato e tra i tifosi che ne ricordano la professionalità e il contributo sportivo.