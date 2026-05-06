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Morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell’Inter: aveva 69 anni

di Paolo Stefani - 6 Maggio 2026

È morto nella notte tra martedì e mercoledì a Brescia Evaristo Beccalossi, ex fantasista dell’Inter e protagonista del calcio italiano tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Il decesso è avvenuto alla clinica Poliambulanza, dove era ricoverato da tempo in seguito a un grave malore che lo aveva colpito nel gennaio 2025 e da cui non si era più ripreso completamente.

Morto Evaristo Beccalossi, vita e carriera

Nato e cresciuto a Brescia, Beccalossi aveva iniziato la carriera nel club della sua città prima del passaggio all’Inter nel 1978. In maglia nerazzurra ha vissuto il periodo più significativo della sua carriera, collezionando oltre 200 presenze tra campionato e coppe e contribuendo alla conquista dello scudetto nella stagione 1979-1980, sotto la guida dell’allenatore Eugenio Bersellini. Con l’Inter vinse anche una Coppa Italia (1981-1982).

Calciatore di grande talento tecnico, mancino naturale, Beccalossi era noto per le sue qualità da rifinitore e per uno stile di gioco imprevedibile, che alternava giocate decisive a prestazioni meno incisive. Il giornalista Gianni Brera lo soprannominò “Dribblossi”, a sottolinearne l’abilità nel dribbling.

Dopo l’esperienza all’Inter, vestì le maglie di Sampdoria, Monza e di nuovo Brescia, tra le altre, vincendo una seconda Coppa Italia con la squadra ligure nella stagione 1984-1985. Nonostante il talento, non trovò spazio stabile nella nazionale maggiore italiana guidata da Enzo Bearzot.

Conclusa la carriera da calciatore nel 1991, Beccalossi aveva intrapreso attività dirigenziali e istituzionali nel mondo del calcio, collaborando anche con le nazionali giovanili azzurre. Negli ultimi anni aveva mantenuto un ruolo di commentatore e presenza nell’ambiente sportivo.

La sua scomparsa lascia un ricordo legato a una figura rappresentativa di un calcio tecnico e creativo, rimasta nel tempo nella memoria dei tifosi, in particolare di quelli nerazzurri.