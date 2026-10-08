Politica

Donzelli il centometrista, risponde a Conte e lo brucia

È il contropiedista di ruolo alla Camera, pronto a premere il tasto della replica prima ancora che l’avversario abbia finito di prendere fiato

di Angelo Vitale - 8 Ottobre 2026

Un botta e risposta fulmineo alla Camera ha trasformato la discussione sulla legge elettorale in una gara di riflessi. Tra foto d’archivio e battute a bruciapelo, la politica scopre il contropiede perfetto.

Il centometrista del dibattito

Se la politica fosse una gara sui cento metri, Giovanni Donzelli correrebbe sui blocchi di partenza con i riflessi di uno scattista professionista. Il deputato di Fratelli d’Italia non aspetta, sembra non perdere tempo a riflettere troppo: scatta.

È il contropiedista di ruolo alla Camera, pronto a premere il tasto della replica prima ancora che l’avversario abbia finito di prendere fiato.

Lo show delle fotografie

L’occasione si è presentata durante il caldo dibattito sulla legge elettorale a Montecitorio. Giuseppe Conte aveva provato a salire in cattedra. E aveva sfoderato nell’emiciclo le foto del senatore Roberto Scarpinato insieme a Falcone e Borsellino. Una mossa teatrale nata dalle polemiche sul dossier “mafia-appalti” in Commissione Antimafia.

Il contropiede a bruciapelo

Conte non aveva nemmeno fatto in tempo a riabbassare i cartelli che la risposta di Donzelli era già partita in quarta. Senza un secondo di esitazione, l’esponente di FdI ha sparato a freddo il suo gancio.

«Anche nei dipinti dell’Ultima Cena Giuda sta accanto a Gesù», è sbottato. Una risposta al fulmicotone, da zero a cento in un secondo.

Che fosse un colpo studiato nei corridoi o puro istinto da rissa d’Aula poco importa. La frecciata ha centrato il bersaglio al volo, scatenando la consueta bagarre tra i banchi M5S.

La politica ad alta velocità

In un Parlamento abituato a discorsi infiniti e soporiferi, con Donzelli si ha la dimostrazione che la vera arma del dibattito odierno è il tempo di reazione.

Conte ci mette la coreografia con le figure, Donzelli risponde con la stoccata di prima intenzione. Nella politica italiana sui tempi da centometrista della rissa in Aula non ha rivali.