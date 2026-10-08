Economia

La filiera delle uova, 12,5 miliardi di pezzi all’anno

di Dave Hill Cirio - 8 Ottobre 2026

L’Italia produce 12,5 miliardi di uova all’anno per un valore di 3,73 miliardi di euro. Alla Giornata Mondiale dell’Uovo a Bologna, il sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra ha tracciato la rotta tra risorse per il comparto, benessere animale e semplificazione.

I numeri di una filiera strategica per il Made in Italy

La produzione avicola nazionale si conferma un pilastro fondamentale dell’agroalimentare italiano, sostenuta da volumi di grande rilevanza economica. In Italia si producono ogni anno 12,5 miliardi di uova. Una media quotidiana che supera i 34 milioni di pezzi.

L’intera filiera genera un valore complessivo stimato in circa 3,73 miliardi di euro. E dimostra la centralità economica e la complessità strutturale di questo comparto per l’intero Paese.

“L’uovo è solo la punta dell’iceberg”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Uovo 2026, il panorama della produzione avicola è stato a Bologna al centro dell’incontro “L’uovo è solo la punta dell’iceberg”.

L’iniziativa è stata promossa dal Gruppo Eurovo insieme ad Assoavi con l’obiettivo di mettere in luce l’articolata rete di competenze, tecnologia e sanità animale che si cela dietro la produzione quotidiana.

Qualità, sicurezza e benessere animale

All’evento ha preso parte il sottosegretario al ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Patrizio Giacomo La Pietra.

Nel corso del suo intervento ha delineato la strategia per sostenere la crescita della filiera ovicola. E individuati tre pilastri imprescindibili: più qualità, più sicurezza e più benessere animale.

Sostegno agli investimenti con ColtivaItalia. L’impegno a garantire risorse adeguate alla crescita del comparto, anche grazie agli strumenti e alle risorse previste dal provvedimento.

Semplificazione burocratica e modernizzazione. La necessità di introdurre strumenti più snelli e altrettanto sicuri per accompagnare l’innovazione dei processi. Ciò, con particolare riferimento alle procedure di identificazione e stampigliatura delle uova.

Redditività e tutela del mercato. L’attenzione alla sostenibilità economica degli allevamenti italiani e alla reciprocità delle regole sulle importazioni dai mercati esteri.

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