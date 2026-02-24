Italpress Notizie Salute

MSD Italia porta a Sanremo la campagna vaccinale anti-HPV “Scrivi oggi il tuo domani”

di Italpress - 24 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – MSD Italia, azienda biofarmaceutica multinazionale, leader mondiale nel settore delle Life Sciences, sarà presente nel glassbox all’esterno di Casa Kiss Kiss a Sanremo, durante la kermesse musicale più importante d’Italia, portando a diretto contatto con i tanti visitatori i messaggi della campagna vaccinale anti-HPV “Scrivi oggi il tuo domani”.

Allo stand dedicato sarà possibile ricevere gadget e leaflet informativi della campagna, inoltre, sarà possibile accedere al portale www.infohpv.it, dove sono presenti informazioni su HPV, scientificamente validate e autorizzate dal Ministero della Salute. “Scrivi oggi il tuo domani” è un progetto di comunicazione omnicanale lanciato da MSD Italia a settembre 2025 con il patrocinio delle più importanti Società Scientifiche e Federazioni italiane impegnate nella Prevenzione (AOGOI, FIMMG, FIMP, SIGO, SIMG, SIP, SItI) e di Cittadinanzattiva. La campagna, autorizzate dal Ministero della Salute, ha l’obiettivo di informare la cittadinanza relativamente all’importanza della vaccinazione anti-HPV e al ruolo del virus nel causare tumori potenzialmente letali in uomini e donne.

Finora il messaggio è stato promosso in TV, sulle principali piattaforme di streaming, con affissioni nelle principali città, sui social network (Facebook, Instagram e TikTok), online sul sito dedicato, tramite banner su siti terzi e oggi arriva nelle piazze italiane durante l’evento pubblico musicale più importante in assoluto.

“Essere presenti in questo contesto così prestigioso con la nostra campagna ‘Scrivi oggi il tuo domani’ rappresenta per noi un importante passo avanti verso l’eliminazione dei tumori HPV-correlati – ha commentato Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratrice delegata di MSD Italia -. Siamo fermamente convinti che insieme a tutti gli attori della Salute Pubblica possiamo fare la differenza, sia rendendo disponibile la nostra innovazione a chi ne ha bisogno, sia promuovendo campagne informative in grado di portare al pubblico informazioni scientificamente corrette, chiare e accessibili. ‘Scrivi oggi il tuo domani’ ha esattamente questo obiettivo, arrivare alle persone per informarle riguardo alla possibilità di proteggersi dal virus dell’HPV e dalle patologie a esso correlate. Insieme possiamo raggiungere l’obiettivo di un mondo dove i tumori HPV-correlati diventino rari se non completamente assenti!”.

Il glassbox esterno presso Casa Kiss Kiss dedicato a MSD è aperto al pubblico da lunedì 23 febbraio fino a sabato 28 febbraio dalle 10 alle 18.30. L’ingresso è libero e i visitatori potranno ritirare il materiale informativo e i gadget della campagna oltre utilizzare postazioni dedicate dove accedere ai contenuti informativi.

– Foto ufficio stampa MSD Italia –

(ITALPRESS).