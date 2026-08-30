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Muore annegato nel Viterbese Silvano Loia, compagno dell’attrice Francesca Neri

di Italpress - 30 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – È Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell’attrice Francesca Neri, l’uomo scomparso ieri nelle acque di Montalto Marina mentre si trovava al mare con amici. Come riporta il sito Etrurianews, il corpo è stato ritrovato dopo oltre tre ore di ricerche, nei pressi della tenuta del Marchese Guglielmi, in un tratto di costa tra Montalto Marina e Pescia Romana.

La sua identità è stata riconosciuta grazie agli amici che erano con lui e che avevano dato l’allarme quando si erano accorti che non era più rientrato a riva. Il gruppo si trovava in un tratto di spiaggia libera, lontano dalle zone maggiormente attrezzate e sorvegliate.

Poi, nel primo pomeriggio, l’uomo è entrato in acqua e non è più tornato. Per ore il tratto di mare e la costa sono stati perlustrati dai soccorritori; il cadavere è stato individuato in acqua, a circa cinque metri di profondità. Restano da chiarire le circostanze della tragedia.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).