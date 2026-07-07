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Oasis a Roma nel 2027, Liam Gallagher rompe il silenzio

di Gianluca Pascutti - 7 Luglio 2026

La macchina della reunion degli Oasis passa anche da Roma. Nelle ultime ore, un post di Liam Gallagher sui social ha riacceso le speranze dei fan italiani. A una domanda sulle date romane del tour, il frontman ha scritto che “two dates are enough”, confermando di fatto l’idea di una doppia serata nella Capitale. Non è un annuncio ufficiale, ma è la prima presa di posizione pubblica che riguarda in modo diretto i concerti romani del 2027. La frase arriva in un momento in cui la band è tornata al centro della scena mondiale. La reunion, attesa da anni, è ormai realtà e ogni dettaglio sul tour diventa notizia.

Roma nel mirino del tour reunion degli Oasis?

Da tempo si parla di Roma come tappa chiave del tour degli Oasis. Le indiscrezioni convergono su due concerti nella città, programmati per l’estate 2027. Le ipotesi più ricorrenti indicano lo Stadio Olimpico come sede naturale degli show. La struttura è già abituata ai grandi eventi internazionali e può ospitare numeri da record come quelle del Giubileo di Vasco Rossi. Si è parlato anche di altre location simboliche, come il Circo Massimo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La scelta definitiva dipenderà da valutazioni tecniche, logistiche e di sicurezza.

Sulle date precise dei concerti degli Oasis a Roma nel 2027 non esiste ancora un calendario ufficiale. Circolano ipotesi su metà luglio, ma restano solo scenari non confermati. I biglietti non sono quindi ancora in vendita. Le prevendite partiranno solo dopo l’annuncio ufficiale dei due fratelli Gallagher. Nel frattempo, la community dei fan segue ogni movimento di Liam e Noel. Ogni messaggio, ogni intervista, ogni post viene analizzato in cerca di indizi sulla reunion e sulle date italiane.

Documentario, nostalgia e ritorno sul palco

Il ritorno degli Oasis si inserisce in un clima di forte nostalgia. La band ha segnato una generazione con brani diventati classici del rock britannico. Nel 2027 è atteso anche un nuovo documentario sulla storia del gruppo, che alimenterà ulteriormente l’attenzione. Il progetto racconterà ascesa, crisi e rinascita della band, accompagnando il tour mondiale.

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