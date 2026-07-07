Nato, Rutte: nuovi contratti difesa per decine di miliardi di dollari

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Ad Ankara l’Alleanza mostra a Trump il riarmo europeo

di Askanews - 7 Luglio 2026

Ankara, 7 lug. (askanews) – Al vertice Nato di Ankara, il segretario generale Mark Rutte annuncia nuovi contratti per la difesa per decine di miliardi di dollari.

L’obiettivo è mostrare a Donald Trump che gli alleati europei fanno sul serio sul rafforzamento delle proprie capacità militari.

“Proprio questa mattina, al Forum, sono stati firmati nuovi contratti importanti e sono stati fatti altri grandi annunci: complessivamente – spiega Rutte – valgono decine di miliardi di dollari, e la cifra è destinata a crescere. Questo significa più sistemi di difesa aerea e capacità di attacco, più comunicazioni satellitari, più munizioni, più droni e sistemi anti-drone, e una maggiore resilienza e preparazione”.