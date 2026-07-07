Economia

Samsung crollo, brucia 100 miliardi in Borsa: perché?

Il titolo è crollato fino all'8% a Seul nonostante un utile operativo strabiliante di 89.400 miliardi di won

di Angelo Vitale - 7 Luglio 2026

Il paradosso dell’Ai: Samsung fa utili storici (più di Nvidia), ma c’è il crollo in Borsa ove brucia 100 miliardi.

Samsung brucia 100 miliardi: che cosa succede?

Nel mondo della finanza e della tecnologia, un cortocircuito senza precedenti. Crollo Samsung Electronics che ha però chiuso il secondo trimestre del 2026 con un utile operativo strabiliante di 89.400 miliardi di won (circa 58,4 miliardi di dollari). Così segnando una crescita di ben 19 volte rispetto allo scorso anno e superando i profitti trimestrali di giganti assoluti come Nvidia e Apple.

Eppure, a pochi minuti dalla diffusione dei dati record, il titolo è crollato fino all’8% alla Borsa di Seul, bruciando oltre 100 miliardi di dollari di valore di mercato.

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Perché i mercati puniscono il record?

La reazione apparentemente folle degli investitori risponde alla spietata logica finanziaria del “buy the rumor, sell the fact” – “compra sulle aspettative, vendi sulla notizia-.

La domanda globale di chip di memoria avanzati per i data center dell’Ai ha spinto i profitti di Samsung oltre ogni previsione. Tuttavia, Wall Street e i grandi fondi temono che il boom dell’IA stia raggiungendo il suo “picco di velocità” e che la crescita, pur rimanendo massiccia, sia destinata a rallentare nei prossimi mesi.

A spaventare i mercati sono stati anche i primi segnali di contrazione delle spese infrastrutturali da parte di Big Tech come Meta. Ma pure i costi interni che Samsung dovrà sostenere. Ben 15 mila miliardi di won accantonati per i bonus azionari da distribuire ai dipendenti dopo i recenti accordi sindacali.

L’asticella delle aspettative sull’Ai è ormai così alta che persino un trimestre perfetto e storicamente profittevole viene interpretato come il momento ideale per monetizzare e fuggire.