Esteri

Le Pen condannata: giallo candidatura, stasera l’investitura di Bardella?

Secondo Le Figaro stasera cederà il passo per le prossime Presidenziali. La Procura generale aveva chiesto la linea dura con 5 anni di stop totale e immediato

di Angelo Vitale - 7 Luglio 2026

Francia, Marine Le Pen condannata a 3 anni in appello, giallo sulla candidatura 2027.

Marina Le Pen condannata

La Corte d’Appello di Parigi ha confermato la condanna nei confronti di Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi del Parlamento europeo.

La leader del Rassemblement National è stata condannata a 3 anni di reclusione (di cui due con la condizionale e uno da scontare in regime di semidetenzione o braccialetto elettronico) e a una multa di 100mila euro.

I giudici hanno confermato l’esistenza di un “sistema strutturato” volto a finanziare il partito tramite finti contratti per gli assistenti parlamentari a Strasburgo.

Il nodo ineleggibilità: può correre per l’Eliseo?

Il vero verdetto politico ruota attorno alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. La Corte ha rimodulato la sanzione stabilendo 45 mesi di ineleggibilità (di cui 30 con la condizionale).

Proprio su questo ricalcolo si gioca il futuro della leader. Secondo le primissime interpretazioni legali dell’entourage di Le Pen, calcolando i mesi di ineleggibilità già formalmente trascorsi e la quota legata alla condizionale, la sanzione potrebbe risultare di fatto già “scontata”. O, comunque, esaurita in tempo utile per permetterle di presentare la candidatura ufficiale alle elezioni presidenziali francesi del 2027.

La Procura generale aveva invece chiesto la linea dura con 5 anni di stop totale e immediato.

Secondo Le Figaro, stasera Le Pen comunicherà di cedere il passo a Jordan Bardella.