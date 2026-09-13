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Nel 2025 i ricavi della musica registrata nell’Unione Europea raggiungono i 6 miliardi di euro

di Italpress - 13 Settembre 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nel 2025 i ricavi della musica registrata nell’Unione Europea hanno raggiunto i 6 miliardi di euro, raggiungendo una crescita del 5,1% su base annua e rappresentando il 21,3% dei ricavi globali della musica registrata, secondo quanto riportato da Music in the EU 2026, il report annuale IFPI che analizza le performance, l’impatto e il futuro del settore musicale europeo. Il report illustra come l’ecosistema musicale europeo continui a coniugare influenza culturale, innovazione tecnologica e crescita economica. Nove dei 20 principali mercati mondiali della musica registrata si trovano infatti nell’UE, per un totale di 5,1 miliardi di euro di fatturato, mentre i ricavi sono aumentati di 293 milioni di euro nel corso del 2025.

Questo successo è sostenuto dagli investimenti costanti delle case discografiche nella scoperta, nello sviluppo e nella promozione di nuovi talenti. A livello globale, nel 2025 le etichette discografiche hanno investito 9,3 miliardi di dollari USA (8,3 miliardi di euro) in A&R e marketing, aiutando gli artisti di tutta Europa a costruire carriere durature e a raggiungere il pubblico di tutto il mondo. Il report evidenzia inoltre la solidità del repertorio nazionale in tutto il continente: il 53,5% dei brani presenti nelle Top 10 di fine anno dei singoli Paesi è interpretato da artisti nazionali – una percentuale significativamente superiore alla media registrata al di fuori dell’Europa. Lo streaming ha continuato a rappresentare il motore chiave di crescita in tutta la regione, rappresentandone circa il 66% dei ricavi nel 2025. Allo stesso tempo, l’Europa rimane un mercato con un significativo potenziale di sviluppo: la penetrazione degli abbonamenti a pagamento allo streaming si attesta infatti al 27%, rispetto al 54% negli Stati Uniti e al 47% nel Regno Unito. Oltre ad analizzare i fattori alla base del successo del settore, il report delinea una tabella di marcia per i responsabili politici al fine di garantire che l’Europa corrobori la sua posizione di leader a livello globale per creatività, investimenti e innovazione, esortandoli a concentrarsi sull’attuazione e sull’applicazione efficace della legislazione vigente, a sostenere un’innovazione responsabile nell’IA attraverso significative misure di trasparenza e a garantire che i creatori possano continuare a esercitare e beneficiare dei propri diritti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).