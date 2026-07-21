Cronaca

Nomadi in fuga a 200 all’ora sulla A4, auto della Polstrada speronata, paura in autostrada

L’inseguimento a folle velocità sulla A4, tragedia evitata per miracolo

di Marzio Amoroso - 21 Luglio 2026

Momenti di terrore sulla A4 nel pomeriggio di domenica, quando una banda di nomadi in fuga ha ingaggiato un inseguimento ad altissima velocità con la Polstrada. La pattuglia ha intercettato una Volkswagen Passat scura, già segnalata in precedenza per episodi di microcriminalità tra Veneto e Friuli. Alla richiesta di accostare, il conducente ha premuto sull’acceleratore, portando l’auto fino a quasi 200 all’ora lungo il tratto autostradale interessato. Il traffico era sostenuto e la manovra ha subito creato una situazione di grave pericolo per tutti gli automobilisti in transito.

La manovra di speronamento contro la Polstrada

Durante la fuga, la Passat ha effettuato più cambi di corsia improvvisi e manovre azzardate in prossimità dei caselli. In uno di questi passaggi, i fuggitivi hanno puntato direttamente verso l’auto della Polizia Stradale, arrivando a speronare la vettura di servizio. L’urto ha danneggiato in modo significativo la volante, costringendo gli agenti a una manovra di emergenza per evitare conseguenze ancora più gravi. Uno dei poliziotti, sceso dall’auto pochi istanti prima, si è salvato per pochissimo, sfiorato dalla vettura in fuga.

Agenti feriti e auto distrutta nel fossato

Dopo lo speronamento, l’inseguimento dei nomadi in fuga è proseguito per alcuni chilometri, con la volante impegnata a mantenere il contatto visivo. A un certo punto, la Passat ha frenato bruscamente in mezzo alla carreggiata, nel tentativo di provocare un tamponamento. Per evitare l’impatto diretto, il conducente della pattuglia ha sterzato di colpo, perdendo però il controllo del mezzo. L’auto della Polstrada è finita in un fossato a bordo strada, riportando danni pesanti alla carrozzeria e alla meccanica. I due agenti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, con contusioni e lesioni giudicate non gravi, ma con alcuni giorni di prognosi.

La fuga della banda e le indagini in corso

La banda di nomadi è riuscita a dileguarsi, approfittando della confusione generata dall’incidente. La Passat scura è stata successivamente segnalata in altre zone del Nord Italia, segno di una possibile fuga a largo raggio. Le indagini puntano a ricostruire l’intera dinamica e a collegare il veicolo ai precedenti episodi di furti e rapine tra Veneto e Friuli. Sono al vaglio le immagini delle telecamere autostradali e le testimonianze degli automobilisti presenti nel tratto interessato.

Sicurezza in autostrada e allerta sulle fughe ad alta velocità

L’episodio riaccende il tema della sicurezza sulla A4 e sulle principali arterie del Nord Est. Una fuga ad alta velocità con manovre di speronamento contro le forze dell’ordine rappresenta un rischio enorme per chiunque si trovi in carreggiata. La Polstrada sta rafforzando i controlli sui veicoli sospetti e sulle auto segnalate in più province.

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