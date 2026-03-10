Attualità

Netflix silura Meghan Markle e il suo brand di lifestyle

Costa carissimo all'ex duchessa del Sussex il flop della serie

di Maria Graziosi - 10 Marzo 2026

Meghan Markle dovrà correre con le sue gambe: Netflix ha deciso di “tagliare” la collaborazione con il suo brand As Ever. Colpa degli ascolti, in drammatico calo, della serie “With Love, Meghan”. Che non seduce gli spettatori e che ha messo l’ex Duchessa del Sussex in una posizione a dir poco scivolosissima con i manager del colosso dello streaming. Che non ci hanno pensato su due volte prima di annunciare, dopo giorni tumultuosi caratterizzati da indiscrezioni e spifferi, che il marchio dell’ex stellina di Suits dovrà correre con le sue gambe.

Meghan Markle silurata da Netflix

Doveva essere la serie che l’avrebbe consacrata come icona di stile. Anzi di lifestyle. Saggia e premurosa dispensatrice di consigli utili per la casa (a patto di vivere in un villone di Los Angeles) e per il giardino (da aprire alla curiosità e alla compagnia degli amici naturalmente vip). I tempi sono cambiati e dopo l’accordo monstre da cento milioni di dollari, i rapporti tra Netflix e Meghan Markle si sono andati sempre più raffreddando fino ad arrivare allo strappo che coinvolge il suo brand As Ever. Se vorrà continuare a vendere marmellatine e selezioni di tè e vini dovrà “espandersi in maniera indipendente”.

L’interesse è calato

Al grande pubblico, ora, interessa poco di Meghan Markle e Netflix non è più disposta a svenarsi per lei. Ai tempi dello strappo con la Casa reale, della biografia del marito Harry, dei litigi con i cognati Kate Middleton e William, l’hype era alle stelle. E nel 2020 era più che scontato che riuscissero a spuntare un accordo da ben cento milioni di dollari. Ma dopo quasi sei anni, e nonostante tutti gli sforzi, Meghan non è riuscita a mantenere alta l’attenzione del pubblico. Che, evidentemente, era più interessato a sapere i retroscena reali che a farsi dare dritte dalla (ex) duchessa. Del resto, oggi, la stessa Royal Family ha ben altro a cui pensare…