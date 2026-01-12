Attualità

Nevicate da record in Svezia

di Gianluca Pascutti - 12 Gennaio 2026

Le nevicate da record in Svezia stanno trasformando il Paese in un enorme cantiere invernale, con accumuli eccezionali che hanno superato in molte aree la media stagionale. Le ultime rilevazioni diffuse dagli enti meteorologici nazionali mostrano un manto nevoso superiore al normale, con punte che raggiungono livelli raramente osservati negli ultimi anni. Le regioni centrali e settentrionali risultano le più colpite, ma l’ondata di maltempo ha coinvolto anche il sud, solitamente meno esposto.

Un manto nevoso fuori scala

Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno portato a un rapido aumento degli accumuli, che in alcune località hanno superato il metro e mezzo. Zone come Jämtland, Dalarna e Norrbotten stanno registrando quantità di neve che stanno mettendo alla prova la capacità di risposta delle autorità locali. Le operazioni di sgombero procedono senza sosta, mentre la neve continua a cadere con intensità variabile.

Queste nevicate da record in Svezia non rappresentano solo un fenomeno meteorologico eccezionale, ma un evento che sta incidendo in modo significativo sulla quotidianità. Le temperature rigide e la neve fresca, che si accumula rapidamente, stanno creando condizioni difficili anche per chi è abituato a inverni severi.

Trasporti in difficoltà e servizi sotto pressione

La circolazione stradale risulta rallentata in molte aree, con tratti ghiacciati e visibilità ridotta. I collegamenti ferroviari stanno subendo ritardi e cancellazioni, mentre gli aeroporti monitorano costantemente la situazione per evitare interruzioni prolungate. Le amministrazioni locali hanno intensificato l’impiego dei mezzi spazzaneve, ma la quantità di precipitazioni rende complesso mantenere pulite le principali arterie. Nelle zone montane, l’accumulo rapido e stratificato della neve ha portato a un aumento del rischio valanghe, con alcune aree poste sotto sorveglianza rafforzata.

Stagione sciistica in pieno fermento

Se da un lato i disagi sono evidenti, dall’altro le località sciistiche stanno beneficiando di condizioni ideali. Le piste presentano neve abbondante e compatta, con un afflusso crescente di turisti attratti da un inverno che offre scenari spettacolari. Le stazioni più note del Paese stanno registrando un aumento delle prenotazioni, favorito anche dalla qualità della neve fresca caduta negli ultimi giorni.

Un fenomeno destinato a lasciare il segno

Le nevicate da record in Svezia stanno diventando il tratto distintivo di questa stagione invernale. L’intensità delle precipitazioni, la loro persistenza e l’estensione geografica del fenomeno delineano un quadro che supera le aspettative e che potrebbe continuare nelle prossime settimane. Le autorità restano in allerta, mentre il Paese si prepara a gestire un inverno che, per molti aspetti, ha già assunto proporzioni straordinarie.