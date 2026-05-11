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Newtron lancia la versione retrofit della Vespa

di Italpress - 11 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo un’azienda che nasce nel 2015 con il fine di produrre e distribuire sistemi di riqualificazione ibrida ed elettrica. Quindi nasciamo come costruttori di sistemi che servono a trasformare dei veicoli che nascono con motore termico in ibrido, in elettrico”. Con queste parole Nicola Venuto, CEO di Newtron, ha voluto descrivere la filosofia alla base dell’azienda omonima in occasione della presentazione a Milano del progetto Vespa Newtron. Si tratta di un tentativo di offrire una valida alternativa all’acquisto di un veicolo nuovo senza per questo rinunciare alla riduzione delle emissioni e al contenimento dei costi.

Come ricorda Venuto, un’impresa come Newtron è stata possibile grazie “al DM11: si tratta di una norma italiana che però che prende forma da altre di rango europeo per far si che alcune realtà come le nostre, quindi costruttori, possano progettare dei sistemi che servono a trasformare questi veicoli. Noi lo realizziamo con una componentistica 100% italiana dal motore a tutta l’architettura meccanica, dal controller ai cablaggi. L’unica componentistica che invece proviene dalla Cina e dal Medio Oriente è la batteria”.

