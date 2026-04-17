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Nicola Matarazzo per la terza volta campione del mondo di pizza acrobatica

di Lino Sasso - 17 Aprile 2026

Nicola Matarazzo entra ufficialmente nella storia della pizza acrobatica internazionale conquistando per la terza volta il titolo di Campione del Mondo, dopo le vittorie del 2022 e 2023. Il trionfo è arrivato al Campionato Mondiale della Pizza Acrobatica, conclusosi ieri a Parma, dove si sono sfidati i migliori interpreti della disciplina provenienti da tutto il mondo. Argentina, Spagna, Cina, Stati Uniti e Polonia: una competizione globale e altamente competitiva, in cui Matarazzo ha saputo distinguersi. L’italiano si è esibito in una performance capace di unire tecnica impeccabile, creatività e forte impatto scenico. Un successo che lo consacra non solo come atleta d’eccellenza, ma anche come figura di riferimento nel panorama dello spettacolo. Titolare della Pizzeria Manuno, Matarazzo è ormai un volto noto anche nel mondo digitale e televisivo. Con oltre 400.000 follower su TikTok e più di 200 milioni di visualizzazioni, ha trasformato la pizza acrobatica in un format di intrattenimento moderno.

Matarazzo campione non solo di pizza acrobatica, ma anche di show

Sul palco di Parma ha portato uno show completo, costruito come una vera performance artistica. Acrobazie spettacolari, movimenti coreografici e grande presenza scenica si sono fusi sulle note di “Samba do Brasil”, regalando al pubblico un’esperienza coinvolgente e dinamica. Non solo tecnica, dunque, ma anche storytelling e spettacolarizzazione. Elemento distintivo della sua esibizione è stato l’outfit personalizzato firmato dalla stilista Brenda Ponde, impreziosito da dettagli Swarovski. Un connubio tra moda e performance che ha ulteriormente elevato il livello dello show. Con questo terzo titolo mondiale, Nicola Matarazzo si conferma protagonista assoluto della pizza acrobatica. Ma anche simbolo di un settore come quello del food in continua evoluzione e sempre più vicino al mondo dell’intrattenimento globale.