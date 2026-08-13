Cronaca

Inconsapevolmente Sigfrido

Ecco cosa succede quando la scorta la decide un amico faccendiere

di Andrea Fiore - 13 Agosto 2026

Sono bastate poche ore davanti al GIP e Valter Lavitola, come si suol dire, se l’è cantata. Una confessione che dimostra la bontà d’animo del faccendiere, che ammette candidamente di aver fatto mettere le bombe con il fine di far avere a Sigfrido Ranucci una scorta rinforzata.

Certo, il buon Ranucci non lo sapeva: era del tutto inconsapevole di avere un amico pronto a farsi arrestare pur di salvarlo da questo mondo cattivo.

Prima ancora che Lavitola confessasse, il presentatore di Report “la tocca piano”, pubblicando un post su Facebook a dir poco provocatorio, dove dichiara di poter tranquillamente affiancare il suo nome a quello di Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone per le ingiustizie subite.

Qualche ora prima, Matteo Salvini – non avendo altri pensieri in casa Lega – dichiarava senza giri di parole: “Ranucci non è sicuramente nelle condizioni di poter condurre il programma d’inchiesta di punta sulle reti del servizio pubblico.”

Ranucci e Report: dal garantismo di Renzi al bivio Rai

Da lì a breve fioccano agenzie e comunicati stampa da destra, sinistra, dall’alto e anche dal basso.

Ranucci a casa. Ranucci vittima del sistema. Anzi no: vittima di se stesso. Chi di Report ferisce, di Report perisce.

Il premio “Garantista dell’anno” va a Matteo Renzi, che interviene con una dichiarazione impeccabile, nonostante le disavventure del passato con il giornalista.

Forse il leader di Italia Viva ha ragione: essere garantisti ci mette al riparo da brutte figure e salvaguarda l’inconsapevole Ranucci.

Ma visto e considerato che stiamo parlando del giornalista d’inchiesta più famoso d’Italia, viene da chiedersi come uno con la sua esperienza, con le sue conoscenze e con il suo acume investigativo possa essere stato davvero inconsapevole di quello che stava succedendo.

Adesso i vertici Rai rimangono davanti a un bivio che, in realtà, confluisce sulla stessa strada dopo pochi metri.

Se consapevole: va estromesso da Report per ovvi motivi.

Se inconsapevole: va estromesso per manifesta incapacità.