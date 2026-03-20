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Nissan Leaf, progetto guida autonoma evolvAD vince il C2i Award 2025

di Italpress - 20 Marzo 2026

CRANFIELD (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L’innovativo progetto di guida autonoma evolvAD di Nissan è stato premiato con il “Collaborate to Innovate (C2i) Automotive Award 2025” promosso da The Engineer. Un riconoscimento che testimonia il contributo dell’azienda nel ridefinire i confini dell’innovazione applicata alla mobilità sulle strade di oggi. Consegnato presso la sede dell’Istituto di Ingegneria Civile dagli sponsor dell’Advanced Propulsion Centre (APC), il premio valorizza il lavoro degli ingegneri del Nissan Technical Centre Europe (NTCE) e dei partner del consorzio nell’affrontare una delle sfide più rilevanti per il settore automotive: rendere i veicoli connessi e autonomi (CAV – Connected and Autonomous Vehicles) affidabili, sicuri e pronti per un impiego quotidiano. Il traguardo rappresenta inoltre un passo avanti nel rafforzamento della supply chain britannica necessaria al futuro sviluppo commerciale. “Vedere una Nissan LEAF guidare autonomamente in condizioni sia urbane sia rurali è stato un momento di grande soddisfazione, che corona un eccellente lavoro di ingegneria. A nome dell’intero team evolvAD di Nissan e dei nostri partner, è un privilegio ricevere questo riconoscimento dai colleghi del settore. Questo progetto dimostra la forza della collaborazione tra industria, mondo accademico e istituzioni pubbliche. evolvAD non solo accelera lo sviluppo della tecnologia di guida autonoma di Nissan, ma consolida anche la posizione del Regno Unito come riferimento globale nell’innovazione dei veicoli connessi e autonomi” ha dichiarato Robert Bateman, evolvAD Project Manager and Manager of Nissan’s Research and Advanced Engineering team, Nissan Technical Centre Europe. evolvAD raccoglie l’eredità dei precedenti progetti di ricerca HumanDrive e ServCity, sostenuti da Nissan, e avvicina la mobilità autonoma alla realtà come parte della visione globale dell’azienda per un mondo più sicuro, più pulito e più inclusivo.Sviluppato da un consorzio di cinque partner con Nissan nel ruolo di capofila tecnico, il progetto è stato cofinanziato da industria e settore pubblico. Il contributo governativo proviene dal fondo Intelligent Mobility del governo, pari a 100 milioni di sterline, è amministrato dal Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV) e gestito dall’agenzia per l’innovazione del Regno Unito, Innovate UK. Sono state utilizzate Nissan LEAF 100% elettriche di seconda generazione, equipaggiate con sistemi AD avanzati, con un conducente seduto al posto di guida attento al traffico circostante, ma senza mani sul volante. I test si sono svolti in aree urbane residenziali, caratterizzate da carreggiate strette, e lungo strade rurali, con velocità più elevate, curve tortuose e segnaletica stradale limitata o assente. L’obiettivo principale del progetto di ricerca evolvAD è integrare competenze trasversali come ingegneria del veicolo, infrastrutture digitali, comunicazione e sicurezza, per sviluppare soluzioni applicabili ben oltre i confini dei circuiti di prova tradizionali. Con un focus sulla possibilità della diffusione di massa e sul rafforzamento delle competenze del Regno Unito, il progetto mira non solo ad avanzare nel campo della guida autonoma, ma anche a fornire ai fornitori britannici strumenti e prospettive per competere in uno scenario tecnologico globale in rapida evoluzione.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).