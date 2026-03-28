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Nove milioni di italiani in viaggio per Pasqua nonostante l’incertezza

di Italpress - 28 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il clima di incertezza di questi ultimi mesi sta influenzando le scelte di viaggio degli italiani: il 22% ha modificato i propri piani per le prossime vacanze, mentre un ulteriore 27% resta in attesa di sviluppi internazionali prima di decidere. Nonostante ciò, le festività pasquali restano per ora al sicuro: saranno oltre 9 milioni gli italiani che partiranno. Un dato in lieve calo rispetto allo scorso anno, complice anche una programmazione più lenta. Chi farà una vacanza, durante il periodo pasquale, rimarrà prevalentemente in Italia (l’84%), il 9% sceglierà una meta in un paese europeo e il restante 7% si spingerà più lontano in località extra europee. Sul fronte delle destinazioni interne, Toscana e Campania tra le mete più gettonate, con un italiano su tre che farà visita a parenti o soggiornerà per qualche giorno da amici o in una seconda casa.

Le vacanze saranno per lo più brevi: solo il 14% prevede almeno cinque pernottamenti, mentre il 60% non dormirà fuori casa per più di due notti. L’arrivo della primavera spinge la voglia di mare (29% delle partenze), mentre montagna e città d’arte si contendono il podio delle destinazioni con un 14% a testa del totale delle partenze. Complice anche l’alto numero di persone che andranno da amici e parenti, il budget medio programmato per le vacanze di Pasqua è inferiore ai 400 euro a testa.

“L’atteggiamento dei viaggiatori, in questo momento, è quello di stare alla finestra a vedere quello che succede. Sicuramente c’è molta preoccupazione tra gli imprenditori del settore per gli effetti che la situazione potrebbe produrre sul turismo. Siamo però fiduciosi che questa situazione possa presto trovare un epilogo positivo, per affrontare con il giusto passo la stagione estiva ormai alle porte” commenta Manfred Pinzger, presidente Confturismo -Confcommercio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).