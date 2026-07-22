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Nucleare, Pichetto “Mi aspetto che il disegno di legge delega venga approvato in Senato prima della pausa estiva” / Video

di Italpress - 22 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Il percorso di definizione del quadro giuridico per la valutazione del nuovo nucleare lo abbiamo avviato quasi tre anni fa. A questo punto il disegno di legge delega, che ha avuto un passaggio alla Camera e ha avuto nella giornata di oggi il passaggio in commissione al Senato”, mi aspetto “che venga approvato definitivamente prima della pausa estiva anche in Senato. Quindi, si tratta di attendere la calendarizzazione dell’Aula”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione dell’evento da “Fermi al futuro. Dialoghi sull’energia nucleare sostenibile”.

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