Nvidia punta sull’Europa, c’è l’intesa con Tim

Dossier Ai

di Paolo Diacono - 22 Ottobre 2026

Nvidia punta (forte) sull’Europa. Da Berlino, il Ceo Jensen Huang ha spiegato che “ogni singola azienda” del Vecchio Continente “diventerà un’impresa di intelligenza artificiale”. Ritiene, Huang, che il nostro sarà un attore chiave nella “economica dell’Ia” che verrà e ha annunciato, come immancabile, una “nuova rivoluzione industriale”. Belle parole, a cui però seguono fatti. Concreti. E difatti, proprio ieri, Tim ha annunciato l’espansione della “propria infrastruttura sovrana di intelligenza artificiale” e ha ufficializzato la collaborazione proprio con Nvidia per “mettere a disposizione di imprese italiane, pubbliche amministrazioni, startup e centri di ricerca capacità avanzate per sviluppare e implementare applicazioni di Ai su larga scala, mantenendo in Italia il controllo su dati, modelli e operazioni”.

L’intesa tra Nvidia e Tim in nome dell’Ai

In pratica, Huang metterà a disposizione di Tim l’infrastruttura Ai full-stack che offrirà una nuova, e rafforzata, potenza di calcolo all’infrastruttura e darà la possibilità di effettuare “controlli in grado di soddisfare i requisiti relativi a localizzazione dei dati, governance degli accessi, sicurezza e conformità normativa”. L’obiettivo è quello di rendere ancora più accessibile l’intelligenza artificiale. “Combinando la nostra infrastruttura con le tecnologie Nvidia – ha affermato l’ad Tim Pietro Labriola – di accelerated computing e Ai, stiamo realizzando in Italia una piattaforma in grado di supportare imprese, pubblica amministrazione e innovatori nello sviluppo di applicazioni di Ai dal cloud all’edge”.

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