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Camionisti, stop al presidio a Napoli: riprendono i rifornimenti, ma l’allerta resta alta

Sciolta la protesta davanti alla raffineria di via Argine dopo l'intervento delle forze dell'ordine

di Mauro Trieste - 23 Ottobre 2026

È stato sciolto il presidio degli autotrasportatori nella zona orientale di Napoli, in via Argine, dove si trova una delle due raffinerie cittadine. Le forze dell’ordine hanno scortato con diverse volanti il rifornimento dei distributori, consentendo la ripresa delle consegne dopo una manifestazione pacifica dei camionisti contro il caro carburante. I mezzi avevano raggiunto la raffineria procedendo a passo d’uomo, mentre la situazione resta monitorata e in continua evoluzione.

Garante scioperi chiede precettazione

Intanto la Commissione di Garanzia sugli scioperi ha accolto con favore la decisione di alcune sigle dell’autotrasporto di revocare spontaneamente le iniziative di protesta, richiamando il “senso di responsabilità” dimostrato. Allo stesso tempo, il Garante segnala che in diverse aree del Paese persistono blocchi stradali ritenuti in violazione delle norme di settore, con ripercussioni sugli approvvigionamenti dei beni di prima necessità. Per questo è stato chiesto alle autorità competenti di intervenire per assicurare la ripresa immediata delle consegne e dei servizi essenziali.

La posizione di Coldiretti Campania

Sul fronte agricolo, è arrivato invece un primo segnale di distensione. Coldiretti Campania ha accolto positivamente il nuovo stanziamento da 60 milioni di euro per il gasolio agricolo annunciato dal Governo e dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. L’organizzazione parla di una risposta concreta alle richieste del settore e di un aiuto indispensabile per alleggerire i costi di produzione, accelerando al tempo stesso l’erogazione delle risorse alle imprese agricole. Secondo Coldiretti, il sostegno al comparto è fondamentale per garantire la tenuta della filiera alimentare e la disponibilità di prodotti italiani sulle tavole dei consumatori.

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