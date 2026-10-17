Dossier Ai

Anthropic, l’unico rallentamento è quello della Ipo: che succede all’Ai?

Reuters riporta le stime (e la delusione) degli investitori: l'Ipo secondo le ultime analisi può fermarsi a 1.500 miliardi di dollari

di Giovanni Vasso - 17 Ottobre 2026

Ipo e non più ipo: vuoi vedere che, alla fine, il rallentamento evocato sull’intelligenza artificiale invece delle ricerche colpirà la valutazione di Anthropic? Dice Reuters che gli investitori abbiano trovato un nuovo punto di caduta rispetto al valore della società tech cara a Dario Amodei. Non più sui duemila miliardi di dollari. L’Ipo, a quanto pare, si fermerebbe a 1.500 miliardi di verdone. Che, detto tra noi, rappresentano pur sempre un mare di denaro. Ma che risulta (di molto) inferiore a quanto ci si attendeva. Quasi il 25% in meno. Se andrà davvero così, non potranno che esserci ripercussioni, pesanti, sui mercati per tutto il comparto.

Anthropic, il rallentamento (vero) è sull’Ipo?

Eppure Anthropic, altro che rallentamento: in settimana ci ha tenuto a comunicare agli investitori che il fatturato del terzo trimestre si è attestato a ben 16,8 miliardi di dollari, in aumento del 45% sul secondo trimestre. È davvero tanto. Ma non abbastanza per alcuni investitori. Che, dice sempre Reuters, sarebbero rimasti delusi. Non tanto dalle cifre in sé ma dai trend. Nel secondo trimestre, infatti, il fatturato era più che raddoppiato a 11,6 miliardi dai 4,7 miliardi registrati nel primo trimestre. Ora cresce di poco meno della metà. È uno scenario liquido, in cui davvero tutto può succedere. E basta un nulla per accendere la miccia.

Appuntamento a novembre

L’Ipo di Anthropic non è così lontana: sbarcherà in Borsa a novembre e non potrà permettersi alcun rallentamento. A differenza di quanto richiesto, proprio da Amodei, sul fronte delle ricerche sulla tecnologia. La grande battaglia è proprio sui mercati. L’Ai è la “gamba sola” (copyright Kristalina Georgieva, Fmi) su cui corre l’economia globale in questo momento storico. Uno stop del genere potrebbe causare scossoni sui mercati. E innanzitutto su un comparto che rappresenta l’ultima e gigantesca opportunità finanziaria per gli investitori. Che, perciò, hanno puntato fortissimo sull’Ai. E non possono permettersi sbagli anche se uno spettro inizia a terrorizzare tutti. S’ode in lontananza un tintinnar di bolle…

LEGGI TUTTE LE NEWS SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE