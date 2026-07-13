Italia sotto la morsa del caldo estremo: allerta rossa in crescita
Settimana critica per 24 città. Temperature record, notti tropicali e un aumento dei casi di stress termico. Firenze tra le aree più colpite.
L’Italia è alle prese con un clima che non somiglia più a un’estate, ma a una prova di resistenza. Il bollettino del Ministero della Salute segna una progressione che non lascia spazio ai dubbi: 2 città in rosso lunedì, 4 martedì, 7 mercoledì. Il livello 3, quello che indica rischi sanitari per tutti, non solo per i fragili, avanza come una macchia rovente. Oggi Firenze e Perugia, domani Brescia e Torino, mercoledì anche Bologna, Frosinone e Roma. Il Centro-Nord è di nuovo l’epicentro della crisi climatica italiana.
Firenze: il cuore dell’emergenza
A Firenze è assedio bollente. Alle 9.30 del mattino la città è già oltre i 33 gradi, con minime notturne che non scendono sotto i 23. È un dettaglio che pesa, perché quando la temperatura non cala, il corpo non recupera. Le massime percepite saranno 38°C oggi, 37°C domani, 39°C mercoledì. Sono numeri che raccontano una città che non dorme, che fatica a respirare, che vive in un costante stato di allerta fisiologica. Le elaborazioni meteo parlano chiaro: la Toscana è nel pieno di una fase di caldo estremo, con un disagio bioclimatico che cresce ora dopo ora.
Il caldo che fa male: i rischi reali per la salute
Il rischio più immediato è il colpo di calore, che può insorgere in pochi minuti e diventare letale. Ma non è l’unico pericolo. Possono verificarsi infatti disidratazione severa, con perdita di sali minerali e collassi improvvisi, stress cardiovascolare, soprattutto per chi soffre di patologie croniche, ipertermia nei bambini, che non riescono a regolare la temperatura corporea e complicazioni per gli anziani, che spesso non percepiscono la sete. Le notti tropicali amplificano tutto. Il corpo non si raffredda, il cuore lavora di più, la pressione si altera. È un caldo che colpisce.
L’appello delle autorità: proteggere i più fragili
La Protezione Civile di Firenze invita a ridurre al minimo l’esposizione nelle ore più calde, bere spesso, evitare sforzi all’aperto e controllare chi vive solo. Non sono raccomandazioni di rito. Sono misure di sopravvivenza urbana in una settimana che segna un nuovo confine della vulnerabilità climatica italiana.
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