Torino

Oggi di nuovo in piazza: un altro corteo a Torino

di Redazione - 7 Novembre 2026

7 Novembre 2026

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Nel corso di un’assemblea cittadina al Campus Luigi Einaudi, occupato dal 26 ottobre, in presenza di studenti universitari, rappresentanti sindacali e collettivi e’ stato annunciato un nuovo corteo a Torino per sabato 7 novembre, contro il caro vita e il riarmo. Raduno alle 15 in piazza Castello e poi in marcia fino a piazza Crispi. Il corteo attraverserà via Po, piazza Vittorio Veneto, via Vanchiglia, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, via Cigna e corso Vigevano, prima di raggiungere piazza Crispi. La manifestazione è stata comunicata in Questura e si terrà in contemporanea con altre iniziative a Genova, Firenze, Bologna, Udine e Lecce. Hanno annunciato la propria adesione Cobas, Assemblea studentesca Cps, Cambiare Rotta, Torino è contro il riarmo, Torino per Gaza e Scuola per la Pace Torino. Tra i promotori anche la rete Torino in piazza, articolazione locale di Italia in piazza. Sono previste nuove iniziative nelle prossime settimane, con l’obiettivo di dare continuità alla protesta.