Oggi di nuovo in piazza: un altro corteo a Torino
7 Novembre 2026
Nel corso di un’assemblea cittadina al Campus Luigi Einaudi, occupato dal 26 ottobre, in presenza di studenti universitari, rappresentanti sindacali e collettivi e’ stato annunciato un nuovo corteo a Torino per sabato 7 novembre, contro il caro vita e il riarmo. Raduno alle 15 in piazza Castello e poi in marcia fino a piazza Crispi. Il corteo attraverserà via Po, piazza Vittorio Veneto, via Vanchiglia, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, via Cigna e corso Vigevano, prima di raggiungere piazza Crispi. La manifestazione è stata comunicata in Questura e si terrà in contemporanea con altre iniziative a Genova, Firenze, Bologna, Udine e Lecce. Hanno annunciato la propria adesione Cobas, Assemblea studentesca Cps, Cambiare Rotta, Torino è contro il riarmo, Torino per Gaza e Scuola per la Pace Torino. Tra i promotori anche la rete Torino in piazza, articolazione locale di Italia in piazza. Sono previste nuove iniziative nelle prossime settimane, con l’obiettivo di dare continuità alla protesta.
Torna alle notizie in home