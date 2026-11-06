Torino Film Festival 2026, grandi star internazionali per la 44ª edizione
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CULTURA E SPETTACOLI/PRIMA PAGINA
Presentata a Roma la nuova edizione del Torino Film Festival, che dal 24 novembre al 2 dicembre porterà nel capoluogo piemontese alcuni dei protagonisti più celebri del cinema mondiale.
John Travolta, Pamela Anderson, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Andy Garcia, Luc Besson, Stephen Frears e Mira Sorvino sono soltanto alcuni degli ospiti annunciati durante la conferenza stampa romana, alla presenza del direttore artistico Giulio Base.
La manifestazione, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema, proporrà 120 film, selezionati tra oltre cinquemila candidature, con numerose anteprime e una particolare attenzione alle produzioni indipendenti.
L’inaugurazione si terrà il 24 novembre al Teatro Regio, con John Travolta tra i protagonisti della serata. L’edizione 2026 renderà inoltre omaggio a Marilyn Monroe, nel centenario della nascita, attraverso una retrospettiva di 24 pellicole.
Il festival si concluderà il 2 dicembre, dopo nove giorni di proiezioni, incontri e appuntamenti con registi e interpreti.
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