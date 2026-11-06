Economia

Fuori i secondi, alla Bce sarà sfida Knot-de Cos

Un duello per raccogliere l'eredità di Lagarde. Si scontrano falchi e colombe

di Maria Graziosi - 6 Novembre 2026

Fuori i secondi: si chiudono le candidature, sul ring della Bce restano solo in due. All’angolo dei frugali, direttamente dall’Olanda, Klass Knot, ex governatore della banca centrale dei Paesi Bassi dal 2011 fino all’anno scorso. All’angolo, invece, del resto del Vecchio Continente, lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos. Oggi direttore generale della banca dei regolamenti internazionali, è stato già governatore della banca centrale iberica dal 2018 al 2024. La sua candidatura è stata presentata dal ministro spagnolo all’Economia Carlos Cuerpo.

Fuori i secondi, sarà sfida Knot-de Cos

Era nell’aria. Si sapeva, da mesi, che sarebbe toccato agli economisti olandese e spagnolo fronteggiarsi per la successione all’Eurotower della francese Christine Lagarde. Un mandato, quello della governatrice che ha deciso di andarsene via per “poter essere libera di parlare di tutto” (in pratica, per scendere in politica), all’insegna del rigore. E della restaurazione. Se Draghi ha usato il quantitative easing e i tassi bassi, a lei è toccato il Pepp, lo strumento per alleggerire l’esposizione Bce sui titoli di Stato dei Paesi membri e una politica monetaria più rigida.

Falchi vs colombe

Archiviata la stagione dell’allodola (ipsa dixit), la sfida, dunque, sarà di nuovo tra falchi e colombe. Ora bisogna passare dall’Eurogruppo, in programma lunedì prossimo 9 novembre. Per fare, come ha detto il presidente dell’Eurogruppo, Kyriakos Pierrakakis, “il punto sulle candidature”. Dalla scelta del nuovo governatore della Bce dipenderà anche l’andamento economico e le questioni politiche dell’Unione stessa. È una sfida, l’ennesima, tra falchi e colombe.

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