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Oggi L’identità riceve un premio nel nome di Gino Falleri

di Adolfo Spezzaferro - 17 Marzo 2026

Oggi il nostro quotidiano L’identità ottiene un prestigioso riconoscimento in occasione del Premio giornalistico internazionale Argil 2026, promosso dal Gruppo giornalisti Gino Falleri, dalla Fondazione Eurispes e da Confimprese Italia. Il gruppo giornalisti Gino Falleri è per noi una realtà imprescindibile per l’informazione e il giornalismo del Paese. È con grande onore quindi che riceviamo questo premio, assegnato al nostro presidente Giovanni Mauro “per il contributo al panorama editoriale nazionale”. Chi vi scrive ottenne il primo tesserino, quello da pubblicista, proprio dal grande Gino Falleri. Oggi con un premio che porta il suo nome che viene assegnato al nostro giornale si corona un traguardo che ci vede tutti orgogliosi e desiderosi di fare ancora di più, ancora meglio. Grazie, a nome della redazione, dell’amministrazione e della direzione generale de L’identità.