Paura a Tokyo, spruzzata una sostanza in un mall: circa 20 feriti

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Nel quartiere di Ginza, i vigili del fuoco: 19 in ospedale

di Askanews - 25 Maggio 2026

Tokyo, 25 mag. (askanews) – Panico a Tokyo, una ventina di persone sono rimaste intossicate in un complesso commerciale nel centro della capitale giapponese, a Ginza, quartiere del lusso e degli affari, dopo che un uomo, secondo la ricostruzione di funzionari della polizia e dei vigili del fuoco, ha spruzzato una sostanza all’interno dell’edificio.

“Attualmente sono state inviate 59 unità antincendio. Per quanto riguarda coloro che manifestano sintomi, sono 25 persone, 19 sono state trasportate in ospedale” ha dichiarato Ryosuke Kobayashi, dei vigili del fuoco. Secondo unportavoce della polizia di Tokyo, Yusuke Koide, un uomo ha spruzzato una sostanza contro un bancomat al piano terra dell’edificio, testimoni hanno lamentato uno strano odore all’interno.

Quando è scattato l’allarme, la strada di fronte al centro commerciale è stata bloccata e sono arrivati i camion dei vigili del fuoco. Chi era dentro intento a fare shopping è stato fatto uscire dall’edificio utilizzando gli ingressi laterali.