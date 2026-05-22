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Olivia Rodrigo pubblica il singolo “The Cure”

di Italpress - 22 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Olivia Rodrigo pubblica il secondo singolo “The Cure”, tratto dal suo nuovo album “you seem pretty sad for a girl so in love” in arrivo il 12 giugno in tutto il mondo. “The Cure”, che è la ‘chiave’ e il centro del nuovo disco in arrivo, racconta l’altra faccia dell’amore: la rottura, lo strappo, lo sgretolarsi di una relazione. Diretto da Cat Solen e Jaime Gerin, il video musicale ufficiale di “the cure” vede la Rodrigo nei corridoi freddi e asettici di un ospedale (realizzato a mano con il cartone, ndr), alla disperata ricerca dell’antidoto per un cuore spezzato. Il video è stato prodotto da Lana Kim, Jett Steiger e Brandon Robinson, tramite la società di produzione Ways & Means. Il singolo fa seguito al primo estratto “drop dead”, che ha debuttato alla prima posizione della classifica singoli americana (Billboard Hot 100) ed è attualmente tra i brani più trasmessi dalle radio italiane (classifica EarOne).

– Foto ufficio stampa Universal Music –

(ITALPRESS).