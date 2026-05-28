Italpress Notizie Hi-Tech

Optima Italia sostiene per il quinto anno consecutivo Innovation Village

di Italpress - 28 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Optima Italia conferma per il quinto anno consecutivo il proprio sostegno a Innovation Village uno dei principali appuntamenti dedicati all’innovazione nel Mezzogiorno, che quest’anno ha visto in calendario a Napoli 36 incontri, 241 relatori e 191 soggetti coinvolti, tra cui 53 aziende, 7 distretti e cluster nazionali e 13 enti nazionali e agenzie regionali. La presenza di Optima alla manifestazione si inserisce nel percorso di crescita e innovazione che da sempre caratterizza la digital company italiana attiva nei mercati dell’Energia e delle Telecomunicazioni, oggi presente su tutto il territorio nazionale con un parco in costante crescita di clienti Business e Consumer.

“Per noi Innovation Village non è un appuntamento sporadico: accompagniamo questa manifestazione da cinque anni, sostenendola con convinzione perché rappresenta, per il Mezzogiorno, un punto di riferimento fondamentale di incontro e confronto tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca. Una ricerca che si traduce concretamente in innovazione – sottolinea Umberto d’Oriano direttore marketing -. Optima nasce e cresce con un DNA fortemente innovativo. È proprio questa vocazione che ha guidato il nostro percorso e ci ha portato oggi a raggiungere numeri consolidati e risultati molto importanti. Partecipare a Innovation Village è quindi una scelta naturale, perché condividiamo pienamente i valori, la visione e lo spirito che animano questa manifestazione. Per noi è anche un momento prezioso di dialogo e confronto con tutti i principali player che contribuiscono alla crescita dell’ecosistema dell’innovazione e allo sviluppo di nuove opportunità per il territorio e per le imprese”.

Nel corso della manifestazione, Maria Rosaria Napolitano, responsabile H&R di Optima è intervenuta sui temi dell’energia delle donne e delle politiche femminili, portando il contributo e la visione dell’azienda sui temi della valorizzazione del talento, dell’inclusione e della crescita professionale. Spazio anche ai temi dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità con l’intervento di Marco Taliani, ceo di Optima Hub che ha presentato il Premio “AI for Energy & Sustainability 2026”, iniziativa dedicata ai progetti più innovativi capaci di coniugare tecnologia, sostenibilità ed efficientamento energetico. “Il sostegno confermato da Optima Italia per il quinto anno consecutivo rappresenta un segnale importante di continuità e di condivisione del percorso che Innovation Village porta avanti per favorire il dialogo tra imprese, ricerca, istituzioni e competenze del territorio”, ammette Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village. “Innovation Village non si esaurisce nei giorni della manifestazione, ma è una piattaforma attiva durante tutto l’anno, costruita su networking, incontri, webinar, seminari e iniziative dedicate alla valorizzazione dell’innovazione sostenibile. La presenza di una realtà come Optima, impegnata sui temi dell’energia, delle telecomunicazioni, dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità, conferma il valore di una rete capace di generare confronto e nuove opportunità per il sistema produttivo”.

– foto ufficio stampa Optima Italia –

(ITALPRESS).