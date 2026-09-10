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Como, notte di Champions al Sinigaglia

Gesto straordinario del presidente che commuove la città

di Marzio Amoroso - 10 Settembre 2026

Il Como si prepara a vivere la serata più importante della sua storia recente. Lo Stadio Giuseppe Sinigaglia è esaurito per l’esordio in Champions League contro il Lipsia. Una partita che vale una stagione, ma anche molto di più per il legame tra club e città.

Curva ricostruita in tre mesi per il via libera Uefa

Per arrivare a questo appuntamento, il Como ha dovuto correre. In estate il presidente Mirwan Suwarso ha finanziato la ricostruzione della Curva Ovest a proprie spese. L’obiettivo era adeguare l’impianto ai parametri Uefa e ottenere il via libera per giocare in casa. I lavori hanno riguardato anche il terreno di gioco, allargato e rifatto, oltre a illuminazione, aree media e servizi. Il risultato è uno Stadio Sinigaglia moderno, omologato per le gare europee, seppur con capienza ridotta.

Posti vip ceduti ai tifosi storici over 70

Il vero segnale di questa nuova era arriva però fuori dal campo. Di fronte alla richiesta enorme di biglietti, il presidente ha scelto una strada controcorrente. Mirwan Suwarso ha deciso di rinunciare al proprio posto e a quelli dell’alta dirigenza. Quelle sedute saranno occupate da tifosi storici over 70, nati negli anni Cinquanta o prima. Sono i sostenitori che hanno seguito il Como nelle categorie minori, tra fallimenti, ripartenze e stagioni difficili. Chi ha visto il club lottare lontano dai riflettori ora potrà vivere l’esordio in Champions League dalla tribuna d’onore.

Sinigaglia esaurito e entusiasmo alle stelle

La scelta ha acceso ancora di più l’entusiasmo in città. Il Giuseppe Sinigaglia è completamente esaurito, con una cornice di pubblico che si annuncia speciale. La presenza dei tifosi più anziani in tribuna diventa il simbolo di una storia che si chiude e si riapre. Il debutto contro il Lipsia non è solo una sfida di prestigio europeo. È il punto più alto di un percorso che parte dalle categorie inferiori e arriva alla Champions. Con la curva ricostruita, lo stadio rinnovato e i posti vip ai tifosi di una vita, il Como si presenta all’Europa con un messaggio chiaro. La priorità restano i supporter che hanno tenuto viva la passione nei momenti più bui. In riva al lago, la notte di Champions sarà anche una notte di gratitudine.

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