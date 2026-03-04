Attualità

Origini e significato della Festa della Donna in un mondo che cambia

La Festa della donna affonda le sue origini tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, quando i movimenti femminili iniziarono a organizzarsi

di Gianluca Pascutti - 4 Marzo 2026

La Giornata Internazionale della “Festa della Donna“, nasce come momento di rivendicazione, memoria e lotta. Oggi, mentre in diversi paesi europei si discute del divieto del velo integrale e in nazioni come l’Iran i diritti femminili vengono ancora repressi, il senso profondo dell’8 marzo torna al centro del dibattito pubblico con una forza rinnovata.

Le radici storiche dell’8 marzo

La Festa della Donna affonda le sue origini tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, quando i movimenti femminili iniziarono a organizzarsi per ottenere diritti fondamentali, voto, condizioni di lavoro dignitose, la tutela della maternità, l’accesso all’istruzione. L’istituzionalizzazione della ricorrenza avvenne nel 1910, durante la Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste, con l’obiettivo di creare una giornata dedicata alla lotta per l’uguaglianza.

Nel corso del Novecento, l’8 marzo si è trasformato in un simbolo globale, una data che non celebra solo conquiste, ma ricorda anche discriminazioni, violenze e ingiustizie ancora presenti.

Diritti negati: il caso dell’Iran

In Iran, la condizione femminile resta segnata da restrizioni severe e da un controllo capillare sulla libertà personale. Le proteste esplose negli ultimi anni, guidate da giovani donne che sfidano l’obbligo del velo e le norme discriminatorie, hanno mostrato al mondo un desiderio profondo di autodeterminazione. L’8 marzo, in questo contesto, diventa un grido collettivo, un invito a non distogliere lo sguardo da chi rischia la vita per diritti che altrove vengono dati per acquisiti. Anche in Iran non a caso le proteste delle donne, contro la sharia, la legge sacra dell’Islam, sono iniziate l’8 marzo 1979.

Europa e libertà di espressione: il dibattito sul velo integrale

Parallelamente, in diversi paesi europei si discute o si applica il divieto del burqa e del niqab negli spazi pubblici. Le motivazioni oscillano tra sicurezza, integrazione e tutela della dignità femminile. Tuttavia, il tema resta complesso, per alcune donne il velo integrale è un’imposizione, per altre una scelta identitaria. La sfida dell’Europa contemporanea è trovare un equilibrio tra libertà individuale, diritti delle donne e coesione sociale, evitando semplificazioni che rischiano di oscurare la pluralità delle esperienze femminili.

Perché l’8 marzo è ancora necessario

L’8 marzo non è una celebrazione rituale, ma un momento di consapevolezza. In un mondo in cui le donne affrontano ancora violenze, discriminazioni salariali, limitazioni alla libertà personale e culturale, la ricorrenza assume un valore politico e sociale imprescindibile. Ricordare le origini della Festa della Donna significa riconoscere che la parità non è un traguardo raggiunto, ma un percorso in continua evoluzione.

Perché la mimosa è diventata il simbolo dell’8 marzo in Italia

La mimosa è stata scelta come fiore della Festa della Donna nel 1946, quando l’Italia stava ricostruendo la propria identità dopo la guerra. Le donne dell’Unione Donne Italiane cercavano un simbolo che fosse accessibile, immediatamente riconoscibile e legato al periodo dell’anno. La mimosa, che fiorisce a inizio marzo e cresce spontaneamente anche nei terreni più difficili, divenne così il simbolo perfetto, economica, luminosa, resistente. Il suo colore giallo, associato alla rinascita e alla forza, trasformò questo fiore in un emblema di solidarietà femminile e di speranza collettiva, radicandolo profondamente nella cultura italiana.

Dove si celebra l’8 marzo

La Giornata Internazionale della Donna è riconosciuta e celebrata l’8 marzo in gran parte del mondo, ma con modalità diverse. In molti paesi europei, africani e asiatici è una ricorrenza civile consolidata, mentre in alcune nazioni dell’Est Europa, dell’Asia centrale e dell’Africa occidentale è addirittura un giorno festivo ufficiale. In altri contesti, pur non essendo una festa nazionale, l’8 marzo è comunque accompagnato da manifestazioni, iniziative culturali e mobilitazioni sociali. Questa diffusione globale rende la data un momento condiviso di riflessione sui diritti, sulle conquiste e sulle sfide che le donne affrontano ancora oggi.