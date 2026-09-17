Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Askanews Video

Legge elettorale, Ciriani: voto finale in prima settimana ottobre

"Decisione di porre fiducia perché è una svolta per governo"

di Askanews -

Genova, 17 set. (askanews) – “La conferenza dei capigruppo ha stabilito che la discussione generale inizierà lunedì 28 e molto probabilmente nella prima settimana di ottobre si arriverà al voto finale”. Lo ha detto il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani, parlando della nuova legge elettorale a margine della quarta edizione del Forum “Risorsa Mare” presso l’Auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale alla Spezia. “La decisione di apporre la fiducia è una scelta che ha fatto il governo, la presidente Meloni in prima persona – ha aggiunto – e deriva dal fatto che siamo di fronte ad una svolta molto importante per il lavoro del governo e quindi ognuno di noi si deve assumere la responsabilità della lealtà di un voto a favore di questa legge elettorale innovativa che garantisce finalmente al cittadino di poter votare per una coalizione, per un programma e per un leader e, dopo oltre 30 anni, di scegliere anche il proprio candidato da eleggere in Parlamento”

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news