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La Fenice, trattativa per scongiurare lo sciopero: a rischio le serate inaugurali della stagione

Sindacati e direzione cercano un accordo per evitare la protesta annunciata per la Prima di Fedora e per l'avvio della stagione sinfonica

di Enzo Ricci - 4 Novembre 2026

Le trattative sono in corso al Teatro La Fenice di Venezia per scongiurare lo sciopero proclamato in occasione dell’inaugurazione della stagione lirica del 13 novembre, quando andrà in scena la Prima di Fedora di Umberto Giordano. La mobilitazione coinvolge anche l’apertura della stagione sinfonica, prevista il 28 novembre.

Le ragioni dell’agitazione

Alla base della protesta ci sono diverse criticità segnalate dalle organizzazioni sindacali e dalla Rsu: relazioni sindacali giudicate insoddisfacenti, problemi nell’organizzazione del lavoro e una presunta mancata valorizzazione delle professionalità interne. Tra i temi più delicati anche la gestione della tournée a Shanghai, con particolare riferimento alle indennità di trasferta ritenute non adeguate dai lavoratori.

I sindacati si dicono pronti a individuare una soluzione condivisa, ma chiedono alla direzione un cambio di passo. Nelle prossime ore la sovrintendenza presenterà un documento con alcune proposte all’assemblea delle maestranze, chiamata a decidere se confermare o revocare lo sciopero. L’obiettivo resta quello di garantire il regolare svolgimento degli appuntamenti che apriranno la nuova stagione del teatro veneziano.

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