Esteri

Vance: “Abbiamo perso le Midterm per la guerra in Iran”

Il vicepresidente rivela su X pure di aver conosciuto prima del voto le pessimistiche previsioni di un sondaggista

di Daniel Walker - 4 Novembre 2026

Dopo la pesante sconfitta del Partito Repubblicano alle elezioni di Midterm, a dare il via alla riflessione interna al Gop è il vice presidente JD Vance. In un articolato intervento su X ha attribuito direttamente al conflitto contro l’Iran la responsabilità principale del ridimensionamento del partito.

Sconfitta alle Midterm, parla Vance

Per Vance un risultato non scaturito da un calo dell’affluenza alle urne, quanto piuttosto dalla decisione di una quota determinante di elettori. Quelli tradizionali del tandem Trump-Vance del 2024 hanno spostato il proprio voto verso i candidati democratici.

Ha poi citato le anticipazioni riservate di un noto sondaggista, “una delle persone più preparate che conosca in politica”. Prima del voto era stato previsto uno scarto sfavorevole di 13 punti nelle intenzioni di voto per il Congresso.

Interpellati sulle motivazioni del loro dissenso, gli elettori repubblicani delusi avevano individuato quattro priorità ben precise. Queste: «Mettere fine alla guerra, concentrarsi sul costo della vita e sull’inflazione, rimettere l’America al primo posto e cambiare il rapporto con Israele».

Affermazioni, queste di Vance, che trovano riscontro nelle recenti dichiarazioni dello stesso Donald Trump al Wall Street Journal. Il presidente vi aveva riconosciuto il peso del conflitto sull’esito elettorale, pur difendendo l’intervento strategico.

Sempre su X Vance ha poi preso le difese della conduttrice di Fox News. Rachel Campos-Duffy, criticata nei giorni precedenti, aveva sostenuto la necessità di una soluzione diplomatica con Teheran. E poi definendo la sua linea di ragionamento del tutto fondata alla luce dei risultati.

Un quadro che descrive un elettorato orientato dalla combinazione tra stanchezza per l’impegno militare all’estero e la pressione dell’inflazione sul costo della vita quotidiano. Un binomio che ha finito per penalizzare la maggioranza uscente.