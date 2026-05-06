Esteri

Papa Leone risponde a Trump, domani Rubio in Vaticano

di Claudia Mari - 6 Maggio 2026

Dopo gli ultimi attacchi di Trump, ancora una volta verso Papa Leone accusato di “mettere in pericolo i cattolici”, ieri sera il Pontefice ha voluto ribadire la propria posizione, quella della pace. “La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace”, ha ribadito all’uscita da Castel Gandolfo.

L’attacco di Trump è arrivato ieri, alla vigilia del viaggio a Roma del suo segretario di Stato Marco Rubio, complicandone la posizione e scatenando la reazione del governo. Le nuove parole del presidente non sono passate inosservate nemmeno in Vaticano ed è stato lo stesso Papa a replicare. “La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia”, ha detto uscendo da Castel Gandolfo.

Ha ricordato che “la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari”. “Quindi non c’è nessun dubbio. “Spero semplicemente di essere ascoltato per il valore della parola di Dio”.

Ieri era stato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a sottolineare che il Pontefice “va avanti per la sua strada” quindi predicare il Vangelo e la pace.

Rubio in Vaticano da Papa Leone dopo le parole di Trump

La visita dal Papa era stata programmata prima delle critiche pronunciate da Trump. Il segretario di Stato americano Marco Rubio arriverà stasera a Roma e la visita in Vaticano è attesa nella giornata di domani. Il capo della diplomazia americana, un cattolico devoto, ha dichiarato: “Ovviamente ci sono stati degli episodi. C’è molto di cui parlare con il Vaticano“, ha aggiunto Rubio in conferenza stampa alla Casa Bianca.

“Penso che in sostanza il presidente abbia detto che l’Iran non può avere un’arma nucleare perché la userebbe contro luoghi in cui ci sono molti cattolici”, ha spiegato Rubio. “Penso che il presidente, senza voler parlare a nome suo, ma credo di poterlo descrivere in questo modo, non capisca perché qualcuno possa pensare che sia una buona idea per l’Iran possedere un’arma nucleare”.