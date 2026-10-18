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Parigi, i danni il giorno dopo le manifestazioni: 1.800 fermati

Vetrine rotte, mezzi distrutti, oltre 500 agenti feriti

di Askanews -

Parigi, 18 ott. (askanews) – Vetri rotti, mezzi distrutti o dati alle fiamme: le scene di devastazione a Parigi dopo il sabato di manifestazioni contro il carovita che si sono svolte in molte città della Francia. Il ministro dell’Interno francese Laurent Nunez ha detto che sono “1.800 le persone fermate fino a questo momento per i gravi disordini” nel Paese e “sono in corso ulteriori indagini per identificare gli autori di tali atti” ha scritto sui social.

Oltre 500 i feriti tra il personale delle forze dell’ordine e di sicurezza. Il vicesindaco di Parigi, Lamia El Aaraje, ha affermato che la capitale è stata colpita da “un livello di violenza che credo non avessimo mai visto prima”.

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