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Sprofondo a Venezia, Napoli c’è poco da stare Allegri

De Bruyne sbaglia un rigore: cosa succede nello spogliatoio azzurro?

di Pietro Pertosa - 18 Ottobre 2026

Sprofondo a Venezia, Napoli c’è poco da stare Allegri. Gli azzurri perdono, clamorosamente, al Penzo. Una rete di Adams decide l’incontro dominato, letteralmente, dalla prestazione favolosa del portiere arancioneroverde Stankovic. Che chiude la porta, saracinesca invalicabile agli assalti dei campani. La cura Nicola, specialista nel salire a bordo delle squadre in corsa, sembra già funzionare coi primi punti che muovono l’altrimenti asfittica classifica veneta. Mutatis mutandis, per Max Allegri è arrivato il momento delle scelte. Definitive, perché così non può andare.

A Venezia, il Napoli si accascia

È una squadra a fine ciclo? Vuoi vedere che aveva ragione Antonio Conte, silurato a furor di popolo. Capace di addossarsi la responsabilità di uno spogliatoio ormai senza più verve? Allegri ha accettato, dopo anni di corteggiamento spietato, le profferte di Aurelio de Laurentiis. Profferte, già. Perché s’è ritrovato un allenatore aziendalista che gli ha consentito di portare a casa un mercato non proprio da sogno. Con l’obiettivo di rilanciare una rosa che c’era già. Sulla carta. E invece anche a Venezia il Napoli inciampa in una sconfitta. Che nasconde un clima di tensione e contrapposizione che al confronto lo scenario geopolitico internazionale è un weekend di relax a Baden Baden.

De Bruyne, chi sei?

Kevin De Bruyne, l’asso, il campionissimo che avrebbe dovuto far fare il salto definitivo di qualità al Napoli ha sbagliato un rigore contro il Venezia. Che ha condannato i suoi alla sconfitta che apre la crisi. De Bruyne, dal City, ha raggiunto il Golfo di Partenope con l’obiettivo conclamato di fare degli azzurri una squadra competitiva anche in Europa. Cosa che non è accaduta. Né con Conte né tantomeno sta succedendo con Allegri. Col quale sembra avere un rapporto più teso di quello che c’è tra Putin e i cancellieri di mezza Europa. Cosa sta succedendo? Perché De Bruyne continua a dare segni di insofferenza, ormai da tempo? Perché se la prende sempre più vistosamente con mister e compagni?

Napoli, punto e a capo

Max Allegri torna dall’ultima trasferta con una sola certezza. Bisogna fare qualcosa, possibilmente di risolutivo. Il Napoli non può uscire così da Venezia. La società deve prenderne atto e fare le sue scelte. Bisogna ricostruire tutto? Chissà. Il tecnico livornese è un mago, certo. Ma la magia da sola non basta. De Laurentiis deve far qualcosa. Prima che esploda tutto. Come successe già con Ancelotti e quel vecchio ammutinamento post-Champions, ricordate?

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