Proteste in Francia, le immagini del municipio di Limoges in fiamme

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Il prefetto dell’Alta Vienne: una catastrofe per il patrimonio

di Askanews - 18 Ottobre 2026

Limoges, 18 ott. (askanews) – Le immagini della torre campanaria del municipio di Limoges, crollata dopo che l’edificio del XIX secolo è stato dato alle fiamme durante le violente proteste contro il carovita scoppiate in diverse città della Francia.

“Il tetto è crollato sui piani inferiori, ad eccezione dell’ala ovest, e due terzi della facciata sono già scomparsi”, ha detto Maurice Barate, prefetto dell’Alta Vienne, parlando di “catastrofe per il patrimonio” e di un “atto deliberato di vandali”. Non ci sono stati feriti.

I cortei hanno richiamato in piazza 550mila persone in tutto il Paese e hanno portato ad almeno 400 fermi, ha chiarito il ministro degli Interni francese, Laurent Nunez. A Parigi ci sono stati scontri a Place de la Concorde, con alcuni manifestanti che hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, che hanno risposto sparando gas lacrimogeni.