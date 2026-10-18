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Tragedia in Ecuador: una croce cade e uccide un prete durante la messa

Il religioso è stato travolto dall'impatto e, secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe poi morto davanti ai fedeli

di Redazione - 18 Ottobre 2026

Un prete in Ecuador mentre celebrava la messa all’interno di una chiesa di Guayaquil. Ad ucciderlo sarebbe stata una grossa croce. In un video diventato virale su X infatti, si vede un sacerdote, che è stato poi identificato dai media locali come Patricio Sanchez, cadere a terra dopo che l’imponente crocifisso, staccatosi dalla parete, lo ha colpito sulla testa.

Il religioso è stato travolto dall’impatto e, secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe poi morto davanti agli occhi dei fedeli. Nella chiesa l’iniziale silenzio si è trasformato in disperazione. La messa veniva trasmessa in diretta streaming.

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