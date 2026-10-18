Tragedia in Ecuador: una croce cade e uccide un prete durante la messa
Il religioso è stato travolto dall'impatto e, secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe poi morto davanti ai fedeli
Un prete in Ecuador mentre celebrava la messa all’interno di una chiesa di Guayaquil. Ad ucciderlo sarebbe stata una grossa croce. In un video diventato virale su X infatti, si vede un sacerdote, che è stato poi identificato dai media locali come Patricio Sanchez, cadere a terra dopo che l’imponente crocifisso, staccatosi dalla parete, lo ha colpito sulla testa.
Il religioso è stato travolto dall’impatto e, secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe poi morto davanti agli occhi dei fedeli. Nella chiesa l’iniziale silenzio si è trasformato in disperazione. La messa veniva trasmessa in diretta streaming.
Leggi tutte le news di EstereFatti
Torna alle notizie in home