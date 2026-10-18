Torino

Minorenni con le molotov, degenera la manifestazione contro il carovita. Vandalizzata la Feltrinelli di Porta Nuova

di Redazione - 18 Ottobre 2026

La Polizia ha bloccato 12 persone, dieci delle quali minorenni, trovate in possesso di bottiglie molotov e petardi assemblati, sanpietrini e martelletti frangivetro

FOTO DI MIHAI BURSUC

Sabarlto 17 ottobre – Alcune centinaia di persone convocate sui social da “gruppi di cittadini” si sono riunite oggi pomeriggio in piazza Castello a Torino. Hanno dato vita a una manifestazione contro il carovita e il caro carburanti L’iniziativa, almeno a detta dei promotori, si definisce “apolitica e apartica”.

Sono stati scanditi in piazza slogan contro Vannacci e Meloni. Al raduno anche alcune decine di attivisti dei collettivi studenteschi, dei sindacati di base, dei centri sociali, e dei comitati antifascisti.Un gruppo dí incappucciati ha preso il sopravvento e, aggirando il cordone di polizia, ha raggiunto la stazione di Porta Nuova dove ha vandalizzato la libreria Feltrinelli.

Per contenere i disordini e ripristinare le condizioni di sicurezza, comunica la questura, i reparti schierati sono intervenuti facendo uso dei lacrimogeni, azione che ha consentito di disperdere numerosi facinorosi e di bloccare alcuni soggetti che avevano fatto accesso allo scalo ferroviario.

Nel corso degli interventi del pomeriggio la Polizia di Stato ha bloccato, allo stato, 12 persone, dieci delle quali minorenni, trovate, a vario titolo, in possesso di bottiglie molotov e petardi assemblati, sanpietrini e martelletti frangivetro, alcuni dei quali presunti autori di danneggiamenti. Le loro posizioni sono attualmente al vaglio.

Gli scontri sono poi proseguiti presso Piazza Castello, dove le forze dell’ordine sono state nuovamente attaccate e, grazie all’uso dell’idrante e di cariche di alleggerimento e lacrimogeni, i facinorosi sono stati definitivamente dispersi lungo le vie Po e Pietro Micca.

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