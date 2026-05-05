Politica

Parolin replica a Trump: “Il Papa va avanti per la sua strada”

Il Segretario di Stato vaticano risponde alle nuove accuse del tycoon: "Leone predica pace e Vangelo"

di Maria Graziosi - 5 Maggio 2026

Dopo l’ennesimo attacco a Papa Leone tocca al cardinale segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, replicare alle parole (al veleno) pronunciate in un’intervista televisiva dal presidente americano Donald Trump. Che, nelle scorse ore, aveva accusato il pontefice di mettere in pericolo la vita di milioni di cattolici perché non avrebbe preso posizione nella guerra americana all’Iran. Al nuovo attacco della Casa Bianca, ha replicato la Segreteria di Stato vaticana.

Parolin replica a Trump: “Il Papa va avanti”

Il Cardinale Pietro Parolin, come riportano i media vaticani, non tira indietro la gamba nel replicare a Trump e alle sue nuove accuse. “Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, come direbbe San Paolo, opportune et importune”. Che piaccia o no, dunque, Leone proseguirà la sua opera. “Anche di fronte a questi nuovi attacchi io non so se il Papa avrà occasione di rispondere perché in quell’occasione – ha aggiunto Parolin in riferimento alle risposte di Leone in aereo lo scorso 13 aprile, giorno della partenza verso l’Africa – c’era l’incontro coi giornalisti. Ma la linea rimane quella”.

La linea è sempre la stessa

“Il Papa ha già risposto, io non aggiungerei nulla”, ha affermato ancora il segretario di Stato Parolin, sottolineando come la risposta di Leone XIV a Trump sia stata “una risposta molto, molto cristiana dicendo che lui sta facendo quello che il suo ruolo esige e cioè di predicare la pace”. La conclusione è netta: “Che questo possa piacere o non possa piacere, è un discorso: capiamo che non tutti sono sulla stessa linea. Però quella è la risposta del Papa”.