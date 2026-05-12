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Panatta è pronto per gli Internazionali: “Vorrei premiare un italiano”

Il campione è stato l'ultimo azzurro a vincere il torneo di Roma cinquanta anni fa

di Maria Graziosi - 12 Maggio 2026

Adriano Panatta spera di premiare un italiano: sarà lui, infatti, a incoronare il vincitore degli Internazionali di tennis che si terranno a Roma. Il grande campione della racchetta tricolore ha comunicato di aver ricevuto una mail della Federtennis. “Mi piacerebbe tanto consegnare la coppa a un italiano”, ha detto al Corriere della Sera. E, con lui, lo sperano tutti gli appassionati italiani che aspettano, da quasi mezzo secolo, il trionfo di un tennista italiano al Foro Italico.

Panatta: agli Internazionali vorrei premiare un italiano

“Mi hanno invitato al Foro Italico per premiare il vincitore. È arrivata una mail a nome del consiglio della Federtennis. Mi fa piacere, ci vado volentieri”, ha affermato la leggenda della racchetta nazionale. Ma chi vorrebbe premiare Panatta: “Mi piacerebbe tanto consegnare la coppa a un italiano. A Sinner? A un italiano. Sinner, Musetti, Cobolli… Quando in tabellone ci sono Jannik e Alcaraz, per gli altri diventa complicato battere tutti e due. Io li chiamo gli altri perché, rispetto a quei due fenomeni, fanno un altro sport”.

L’ultimo a vincere fu lui

Secondo Panatta, gli avversari “devono sperare che faccia indigestione di supplì e mozzarelle in carrozza. Anche a Parigi. Però, se vince Jannik, almeno la facciamo finita e non parliamo mai più del mio 1976”. E per lui, chissà, se sarebbe veramente una liberazione. Allo stato attuale Adriano Panatta è stato l’ultimo italiano a vincere il torneo degli Internazionali di Roma. Proprio nel 1976, ormai mezzo secolo fa. Adesso tocca agli altri. C’è Sinner che scalpita, certo. E dietro di lui, gli altri azzurri possono soltanto crescere e chissà magari ambire a un risultato così grande e importante.