Cronaca

Verona travolta dal maltempo. “Dieci minuti di furia” che hanno messo in ginocchio la città

La tempesta che ha colpito ieri il cuore del Veneto ha provocato danni ingenti.

di Marzio Amoroso - 12 Maggio 2026

Ieri pomeriggio un fronte temporalesco estremamente rapido ma di potenza anomala ha investito Verona, trasformando la città in uno dei punti più critici dell’intero Veneto. In meno di dieci minuti si sono abbattute raffiche di vento violentissime, pioggia torrenziale e grandine, con una dinamica tipica dei fenomeni convettivi più intensi. La città è stata attraversata da un nucleo temporalesco compatto, capace di generare danni diffusi e di mettere sotto pressione i servizi di emergenza.

Alberi abbattuti e tetti danneggiati

Le raffiche hanno sradicato alberi, spezzato rami di grandi dimensioni e colpito in modo significativo diverse zone residenziali. In vari quartieri si registrano tetti scoperchiati, coperture danneggiate e materiali trascinati via dal vento. Alcune strade di Verona sono rimaste bloccate, numerosi gli interventi necessari per liberare la viabilità e mettere in sicurezza le aree più esposte. La grandine, caduta a tratti con intensità elevata, ha imbiancato l’asfalto e danneggiato parabrezza e carrozzerie.

Parchi chiusi e verifiche sulle strutture

La quantità di alberi danneggiati ha portato alla chiusura temporanea dei parchi cittadini, con controlli straordinari su rami e tronchi pericolanti. Le squadre tecniche stanno valutando la stabilità e lo stato delle coperture colpite dal vento. In alcune zone sono in corso verifiche anche su pensiline, tettoie e strutture leggere, particolarmente vulnerabili a raffiche così improvvise.

Un Veneto ancora sotto pressione

Il maltempo non ha colpito solo Verona. L’intero Veneto ha vissuto ore di forte instabilità, con temporali intensi che hanno attraversato la pianura e la fascia pedemontana. In varie località si segnalano grandinate, vento forte e nuovi alberi caduti. La dinamica atmosferica, caratterizzata da contrasti termici marcati, ha favorito la formazione di celle temporalesche capaci di generare fenomeni localmente severi.