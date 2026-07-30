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Paros in fiamme, evacuazioni, vento estremo e una corsa contro il tempo

L’isola di Paros lotta contro un incendio rapido e alimentato dal vento, con evacuazioni urgenti e squadre in campo per proteggere la popolazione.

di Gianluca Pascutti - 30 Luglio 2026

La situazione degli incendi a Paros è diventata una vera emergenza. L’isola è stata colpita da un fronte di fuoco rapido e imprevedibile, alimentato da venti fortissimi che hanno reso difficile ogni intervento. Le autorità hanno disposto evacuazioni a catena, mentre le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta per contenere le fiamme.

Dove è iniziato l’incendio

Il rogo è partito nella zona di Kambi, un’area con vegetazione bassa e materiale secco che ha favorito l’avanzata del fuoco. Le raffiche hanno spinto le fiamme verso sud, creando un fronte irregolare e molto veloce. È questo il punto che ha costretto le autorità a intervenire con decisione per proteggere i residenti.

Evacuazioni e criticità

Sono stati evacuati nove centri abitati, una misura necessaria per evitare rischi alle persone. Le operazioni sono state rapide, con spostamenti organizzati verso zone sicure dell’isola. Il vento ha complicato ogni fase, perché ha cambiato direzione più volte e ha reso instabile la linea del fuoco. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato con mezzi di terra e supporto aereo. Due Canadair e due elicotteri hanno effettuato lanci mirati, anche se le condizioni non sempre hanno permesso voli continui. La priorità è stata proteggere le abitazioni e bloccare l’avanzata verso le aree più popolate.

Stato attuale dell’incendio

La situazione viene descritta come in miglioramento, ma restano molti focolai attivi che richiedono monitoraggio costante. Il terreno è molto secco e il vento può riaccendere zone già spente. Per questo le squadre restano sul posto con presidi fissi e controlli continui.

Perché Paros è così vulnerabile

L’isola vive una combinazione pericolosa, caldo intenso, vegetazione arida e venti che superano facilmente i limiti di sicurezza. Questo mix trasforma ogni scintilla in un potenziale incendio. Le autorità locali hanno chiesto ai residenti massima prudenza e collaborazione, soprattutto nelle aree rurali.

Un’emergenza che non è ancora finita

Gli incendi a Paros mostrano quanto sia fragile l’equilibrio dell’isola in questa stagione. Le prossime ore saranno decisive per stabilizzare la situazione e mettere in sicurezza le zone più esposte. Il lavoro dei vigili del fuoco continua senza sosta, con l’obiettivo di evitare nuovi danni, proteggere la popolazione e i numerosi turisti che dalle stanze degli alberghi vedono i bagliori prodotti dalle fiamme nelle ore notturne.

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