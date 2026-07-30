Politica

“Così diamo certezze a milioni di lavoratori italiani”

Il post della premier: "Chi lavora ogni giorno merita rispetto"

di Pietro Pertosa - 30 Luglio 2026

"Le tensioni internazionali stanno facendo salire di nuovo il prezzo dei carburanti e, con esso, il costo di tutto quello che viaggia su strada. Di fronte a questo rincaro, che non abbiamo determinato ma dobbiamo gestire, abbiamo deciso di intervenire subito: oggi il CdM ha approvato, con decreto, un taglio immediato sul gasolio, il carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Sappiamo che non risolve il problema. Ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. INSTAGRAM GIORGIA MELONI +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++

Dopo la firma del contratto Sanità, arriva il commento di Giorgia Meloni. La premier, in un post affidato alle sue piattaforme social, ha riferito le ragioni alla base della scelta di procedere con un rinnovo tanto atteso, come quello nel comparto, appunto, della Sanità. Non è solo una questione di salari. Di paghe talmente basse da spingere l’Italia fuori dal contesto concorrenziale europeo. Pagare poco gli infermieri spinge gli italiani, specialmente i più giovani, a cercare lavoro all’estero. Lo sappiamo, lo sperimentiamo ormai da anni. Il rinnovo va in questa direzione, sanare un vulnus. E riconoscere il valore del lavoro.

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Meloni e il contratto Sanità

Meloni ha commentato il rinnovo del contratto Sanità con una frase: “Chi lavora ogni giorno per garantire servizi essenziali ai cittadini merita rispetto. E il rispetto passa anche dal riconoscimento del valore del suo lavoro”. E quindi ha ripercorso l’intesa, ufficializzata ieri: “Con il rinnovo del contratto della Sanità si completa il percorso dei rinnovi dei principali comparti della Pubblica Amministrazione per il triennio 2025-2027”. Non è certo un risultato banale. E che, anzi, punta a rilanciare la contrattazione come perno della dialettica, che non deve essere per forza conflittuale, tra imprese (anche pubbliche) e mondo del lavoro.

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“Diamo certezza a milioni di lavoratori”

Con la firma del Contratto Sanità, Meloni assicura che il suo governo ha portato a casa “un risultato importante, che dà certezze a milioni di lavoratori pubblici e alle loro famiglie e conferma una scelta chiara: valorizzare chi, ogni giorno, serve lo Stato con competenza, responsabilità e dedizione”. Pertanto la conclusione è chiara: “Per questo Governo il lavoro di chi fa funzionare l’Italia merita attenzione, rispetto e riconoscimento. E continuiamo a dimostrarlo con i fatti”.