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Come sta Franco Baresi

La notizia della sua morte, poi smentita dal Milan. L'Italia si unisce in preghiera attorno all'ultimo Capitano

di Maria Graziosi - 30 Luglio 2026

AC Milan's Honorary Vice President Franco Baresi during the celebration of AC Milan's 125th anniversary during the Italian Serie A soccer match AC Milan vs CFC Genoa at Giuseppe Meazza Stadium in Milan, Italy, 15 December 2024. ANSA / ROBERTO BREGANI

La notizia della morte di Franco Baresi ha bloccato l’Italia. In serata, però, le voci già rimbalzate sui social e online sono state seccamente smentite. Il “capitano” del Milan e della Nazionale, il “libero” per eccellenza del calcio italiano, è vivo. Ma non sta benissimo. Purtroppo. Vive un momento “molto delicato”. E lo sta facendo con la famiglia al suo fianco. All’insegna della sua proverbiale riservatezza. Un sospiro di sollievo, quando il Milan ha smentito le notizie. Che, però, non ha dissipato la preoccupazione.

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Come sta Franco Baresi

Franco Baresi non sta bene. È vivo, sia chiaro. Ed è stato proprio il Milan, il “suo” Milan, a smentire le voci della sua scomparsa. “Ac Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento”. Ecco. Silenzio e preghiera. Così come si conviene. Mai come adesso bisogna fare il tifo per lui.

L’abbraccio di un Paese intero

Mai come adesso, con la crisi del calcio italiano e il balletto (si spera terminato) attorno alla Nazionale italiana, la notizia della morte (smentita) di Franco Baresi aveva commosso il Paese. Baresi è stato tra le ultime bandiere di un calcio che non c’è più. Non è retorica, nel suo caso è proprio così. Una vita intera spesa con addosso la maglia rossonera. E con quella azzurra. Con la prima ha vinto tutto. Con la seconda ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Le sue lacrime a Pasadena, insieme a quelle di Baggio, lo testimoniano. Ora l’Italia fa tutta il tifo per lui. E si unisce, una volta tanto, nella preghiera: forza, Franco.