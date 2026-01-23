Primo Piano

Passaporto, rivoluzione nei piccoli comuni della provincia di Udine

In provincia di Udine si testa un nuovo servizio negli uffici postali dove si potrà richiedere o rinnovare il passaporto.

di Marzio Amoroso - 23 Gennaio 2026

Il passaporto per molti cittadini evoca code interminabili, appuntamenti introvabili e viaggi forzati verso le Questure dei capoluoghi. Fare il passaporto o rinnovarlo, soprattutto per chi vive nei comuni più piccoli, dove ogni pratica burocratica era divento un percorso a ostacoli, ora qualcosa è cambiato. Negli uffici postali di 131 comuni della provincia di Udine è stato attivato un nuovo servizio che permette di richiedere o rinnovare il documento senza spostamenti e senza attese infinite.

Un servizio che cambia

Il progetto, inserito nel piano di modernizzazione degli uffici postali, punta a portare servizi essenziali dove prima non arrivavano. Nei comuni sotto i 15mila abitanti, la possibilità di ottenere il passaporto direttamente allo sportello rappresenta una piccola rivoluzione quotidiana. La procedura è semplice, si prenota un appuntamento, si presenta la documentazione necessaria e l’operatore postale raccoglie tutto il materiale, compresi i dati biometrici. L’invio alla Questura avviene in modo telematico, riducendo drasticamente i tempi morti che hanno sempre caratterizzato questo tipo di pratica.

Meno code, meno stress, più efficienza

La novità non è solo logistica, è culturale. Per anni, i cittadini sono stati costretti a inseguire un appuntamento, spesso senza successo. Le agende online risultavano piene, le telefonate non andavano a buon fine e la sensazione diffusa era quella di un sistema incapace di rispondere alla domanda reale. Con il nuovo servizio, invece, la gestione viene distribuita sul territorio. Gli uffici postali diventano punti di accesso alla Pubblica Amministrazione, riducendo il carico sulle Questure e restituendo ai cittadini un diritto fondamentale, quello di ottenere un documento senza dover affrontare un’odissea.

Un modello che potrebbe diventare nazionale

Se il progetto funzionerà, potrà trasformarsi in un modello replicabile in tutta Italia. La digitalizzazione delle procedure e la collaborazione tra istituzioni mostrano che, quando si vuole, la burocrazia può essere resa più umana. Il passaporto in questa provincia di non più simbolo di attese e disservizi, ma esempio di un servizio pubblico che finalmente si avvicina alle persone.

Un passo avanti concreto

Il nuovo servizio negli uffici postali udinesi è un cambiamento tangibile che risponde a un bisogno reale, soprattutto nelle aree interne. Ora resta da capire se questa innovazione verrà estesa, migliorata e consolidata. I cittadini non chiedono miracoli, chiedono solo che un semplice passaporto non diventi un’impresa.